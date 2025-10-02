Путин оговорился, назвав себя экс-главой ЦРУ

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» допустил оговорку, назвав себя экс-главой Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).
Глава государства поделился с участниками заседания, что директор ЦРУ при администрации экс-главы Соединенных Штатов Джорджа Буша ознакомил его с секретными документами управления, после чего попросил расписаться.
«А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой», — сказал Путин, вызвав смех в зале.
После оговорки глава российского государства пошутил, что является «будущим директором» американского ведомства.
