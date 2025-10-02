На Западе оценили вероятность поставок американских ракет Tomahawk Украине

Вандергрифт также предположил, что для ускорения завершения конфликта Вашингтон мог бы рассмотреть альтернативные варианты, такие как ослабление санкционного давления на Россию в обмен на снижение напряженности или же наращивание поддержки Киева в иных формах, включая предоставление разведывательных данных и усиление киберзащиты.