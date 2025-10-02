На Западе оценили вероятность поставок американских ракет Tomahawk Украине

По данным информационного агентства РИА Новости, экс-военнослужащий США Дон Вандергрифт, ныне занимающийся писательской и преподавательской деятельностью в сфере военного управления, выразил мнение, что администрация американского президента Дональда Трампа с очень малой вероятностью санкционирует передачу крылатых ракет Tomahawk Украине.
Бывший военный оценил такие шансы всего в 10−20 процентов, пояснив, что поставки столь мощного наступательного вооружения могли бы противоречить заявленной стратегии Трампа, направленной на возобновление переговорного процесса без прямого военного вовлечения Соединенных Штатов.
Вандергрифт также предположил, что для ускорения завершения конфликта Вашингтон мог бы рассмотреть альтернативные варианты, такие как ослабление санкционного давления на Россию в обмен на снижение напряженности или же наращивание поддержки Киева в иных формах, включая предоставление разведывательных данных и усиление киберзащиты.
Ранее сообщалось, что Путин сделал заявление о возможной передаче Tomahawk Украине.
