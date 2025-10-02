Путин назвал простофилями тех, кто ждал хороших отношений с Западом

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто после распада СССР рассчитывал на установление по-семейному теплых отношений с западными странами, были простофилями. Об этом он заявил на пленарной сессии «Валдая».
По его словам, многие российские политики и бывшие советские чиновники, включая его самого, тогда верили, что все различия останутся в прошлом и страны смогут жить как единое цивилизационное сообщество. Однако, как подчеркнул президент, реальность оказалась совершенно иной.
Он напомнил, что, возглавив ФСБ, был поражён тем, насколько активно зарубежные государства продолжали работать против интересов России. По словам Путина, западные партнёры, несмотря на исчезновение советской идеологии, поддерживали враждебные движения и вмешивались во внутренние процессы, в том числе в России и на постсоветском пространстве.
Особое удивление у него вызвало то, что западные страны, вместо конструктивного сотрудничества, оказывали содействие радикальным организациям и сепаратистам. Путин отметил, что искренне рассчитывал на дружеское партнёрство и совместное развитие, однако ожидания оказались напрасными: западные страны предпочли конфронтацию и давление, а не равноправное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что выступление Путина на пленарной сессии XХII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» продлилось порядка четырех часов.