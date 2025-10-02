Место России в многополярном мире. Главное из заявлений Путина на «Валдае»

— Знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу НЛО. Там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно — молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Вот и пусть ловят там все это, — подчеркнул российский лидер.