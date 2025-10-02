Место России в многополярном мире. Главное из заявлений Путина на «Валдае»

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 октября, выступил с содержательной речью на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства затронул множество важных аспектов внутренней и внешней политики, вопросов вооружений и хода специальной военной операции. Главное из высказываний Путина — в материале «Вечерней Москвы».
Отношения с НАТО.
В ходе выступления российский лидер неоднократно упоминал отношения России с Североатлантическим альянсом (НАТО). На фоне проводимой политики стран — участниц организации, а также продвигаемой в СМИ риторики Путин заявил, что слова европейских политиков о том, что якобы Россия может напасть на НАТО, являются «чушью».
— Честно говоря, так и хочется сказать: «Уймитесь, спите спокойно, займитесь наконец своими проблемами», — высказался глава государства.
При этом он напомнил, что Россия и сама предпринимала попытки вступить в альянс. Это происходило как во времена Советского Союза, так и после его распада. Первый раз это произошло еще в 1954 году, в эпоху Союза.
— А второй раз — в ходе визита президента США [Билла] Клинтона в Москву в 2000-м году когда мы с ним на эту тему тоже разговаривали, — напомнил Путин.
В обоих случаях Россия получила фактический отказ «с порога». Глава государства добавил, что Россия была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов для сотрудничества с ней. При этом РФ стала «абсолютным рекордсменом» в мире по количеству применяемых к ней карательных мер, которые «стыдливо» называют санкциями.
Отношения с США.
В рамках своего выступления Путин подчеркнул, что российская сторона стремится к полноформатному восстановлению отношений с Соединенными Штатами. Глава государства отметил, что сейчас в отношениях между Москвой и Вашингтоном есть противоречия, но это нормально.
При этом Путин рассказал, что в ходе его последней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске они, хоть и кратко, но обсуждали сотрудничество Москвы и Вашингтона.
— Речь в этом случае шла, хоть и поверхностно, но о восстановлении российско-американских отношений, — поделился Путин, добавив, что сам факт встречи на Аляске стал знаком восстановления двусторонних отношений.
Отдельно глава государства остановился на недавнем убийстве американского активиста и соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. Путин выразил соболезнования семье убитого и назвал произошедшее «отвратительным злодеянием».
— Я, прежде всего, конечно, приношу свои соболезнования семье господина Кирка и всем его близким. Мы сочувствуем и сопереживаем. Тем более что он защищал традиционные ценности, — высказался президент.
Отношения с Европой и конфликт в Газе.
Говоря об отношениях с Европой, Путин подчеркнул, что ответные меры России на милитаризацию региона не заставят себя ждать, и этот ответ будет «очень убедительным».
— Мы сами никогда не инициировали военное противостояние. Оно не нужно и просто абсурдно Если у кого-то возникнет желание с нами потягаться в военной сфере, пусть попробуют Мы отвечаем быстро. Не нужно провоцировать, — отметил президент.
Путин считает, что задержание танкера французскими властями, о котором заговорил президент Франции Эммануэль Макрон, является попыткой отвлечь внимание граждан от тяжелой ситуации в стране и перенести напряжение на «внешний контур».
Также глава государства прокомментировал заявления о российских дронах, якобы появляющихся над европейскими странами, которые порой доходят до абсурда из-за несопоставимости дальности полета беспилотника и расстояния до большинства стран региона. Путин отнесся к таким новостям с иронией, пошутив, что больше не будет запускать беспилотники — ни в Данию, ни во Францию, ни куда-либо еще, куда они «долетают».
— Знаете, там развлекаются люди, которые когда-то развлекались по поводу НЛО. Там столько чудаков, как и у нас, кстати говоря. Ничем не отличаются, особенно — молодые люди. Там они сейчас будут запускать вам каждый день. Вот и пусть ловят там все это, — подчеркнул российский лидер.
Часть выступления заняло обсуждение конфликта в Секторе Газа. Путин заявил, что Россия готова поддержать предложение Трампа об урегулировании конфликта в секторе Газа, и это приведет к решению о двух государствах Израиля и Палестины. Однако сейчас неизвестна реакция израильского правительства на план, выдвинутый американским лидером.
По словам президента, важно, чтобы план по завершению кризиса в Газе поддержали сами жители Палестины, ХАМАС и исламский мир.
Урегулирование на Украине.
Одной из основных тем заседания стало урегулирование украинского конфликта. Путин выразил надежду, что Украина найдет силы, чтобы вернуться к урегулированию. Он отметил, что с учетом потерь среди личного состава войск Киеву следует «подумать» над началом переговорного процесса.
Российский лидер сообщил, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сентябрь составили 44,7 тысячи человек, при этом половину из них составляют безвозвратные потери. Более того, из украинских войск дезертировали 150 тысяч военнослужащих.
Путин затронул и один из самых опасных районов соприкосновения — Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украина продолжает попытку атаковать территорию вокруг объекта. По словам президента, Россия может ответить зеркально на такие удары.
— Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению атомной электростанции. Слава Богу, дело не доходит до ударов по самой АЭС, — высказался Путин.
Президент напомнил о первопричинах конфликта на Украине. По его словам, эскалации можно было избежать при двух условиях: во-первых, российский лидер в очередной раз подчеркнул, что боевые действия бы не начались, если бы на тот момент у власти в Соединенных Штатах находился нынешний президент Дональд Трамп. Во-вторых, НАТО не должно было расширятся в сторону российских границ.
Отдельно Путин отметил, что в рамках встречи с Трампом на Аляске он не рассказывал ему историю Украины. Речь шла конкретно об урегулировании конфликта. При этом российский лидер считает, что утверждение Дональда Трампа о России как о «бумажном тигре» могло быть сказано с иронией.
Успехи на СВО.
Тем временем российская армия продолжает продвигаться в зоне проведения спецоперации. По словам Путина, бойцам российской армии удалось зайти сразу в три города на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории Донецкой Народной Республики (ДНР) — Северск, Константиновку и Красноармейск (украинское название — Покровск).
Кроме того, «Западной» группировке войск удалось освободить две трети Купянска, включая центр города, а Кировск уже полностью перешел под контроль российской армии.
В то же время Россия уже контролирует почти 100 процентов территории Луганской Народной Республики. На всех фронтах ВС РФ удерживают стратегическую инициативу.
Отдельно глава государства остановился на нашумевшей недавно истории Майкла Глосса, сына заместителя главы Центрального разведывательного управления США и ветерана военно-морских сил, который погиб в зоне специальной военной операции, сражаясь на стороне России. По словам Путина, он узнал о Глоссе только когда на его стол попал проект указа о его награждении орденом Мужества.
— Молодой парень, 22 года, по-моему, ему было, сам, истекая кровью, пытался оказывать помощь своему русскому товарищу по оружию. К сожалению, их заметил украинский дрон, сбросил на них мину [калибром] 82 сантиметра, и оба погибли. Как там в гимне поется? «США — страна храбрых», да? Вот он — храбрый человек. Реально доказал это своим поведением, своей жизнью, — рассказал Путин.
Глава государства заявил, что считает таких людей «ядром» организации MAGA (Make America great again), которая поддерживает президента США. По словам Путина, в MAGA много людей, которые защищают ценности, которые близки и России. И, как отметил российский лидер, Трамп тоже «оказался» таким.
Юмор и откровения.
Во время выступления не обошлось и без интересных подробностей из жизни президента, а также небольших юмористических отступлений.
Завершив вступительную часть своей речи, Путин пошутил, что мог утомить участников Международного дискуссионного клуба «Валдай» своей речью, и извинился перед ними за это.
— Я вас утомил, извините, — заявил глава государства.
Также при обсуждениях Газы речь зашла о бывшем премьер-министре Великобритании Тони Блэре. Путин охарактеризовал его как «человека со своими взглядами», который «не известен как большой миротворец». При этом глава государства подчеркнул, что это не мешало ему быть «опытным политиком». По словам Путина, он лично знал британца и даже бывал у него в гостях.
— Я его лично знаю. Больше того, я был у него в гостях, ночевал у него дома, мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее, — рассказал Путин.
Также глава государства упомянул французского коллегу Эммануэля Макрона, с которым летом впервые за много лет поговорил по телефону. Он рассказал, что на самом деле их связывают хорошие отношения.
— У нас с ним на самом деле такие рабочие отношения, добрые, — поделился Путин.
В конце выступления глава государства также сравнил его с Наполеоном Бонапартом. Ну, а в ответ на популярное сравнение себя с Александром I Путин ответил, что не чувствует себя «императором», несмотря на то, что институты и международные структуры ослабевают и лидерам стран приходится решать многие вопросы лично.
— А нет, все-таки наши тогдашние оппоненты — так уж назовем… Я что увидел как директор ЦРУ? Ой, — сказал российский лидер.
После этого он в шутку добавил, что является «будущим директором» американского ведомства.
Наконец, глава государства рассказал, что он любит Москву. Модератор сессии отметил, что подобные слова от уроженца Ленинграда «многого стоят». В ответ на это Путин назвал свое высказывание «революционным событием».