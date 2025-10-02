Ричмонд
Путин провел встречу с президентом Республики Сербской Додиком

Российский лидер Владимир Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, Милорадом Додиком. Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в пресс-службе Кремля.

По словам главы государства, он очень рад встрече с политиком на полях валдайского клуба в Сочи.

— Совсем недавно вы отмечали праздник — День сербского единства, 15 сентября. Хотел вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране предельно непростая, можно сказать, сложная, — добавил Путин.

Он также подчеркнул, что Додик действительно старается выстроить сотрудничество с Москвой, следует из видео, опубликованном в Telegram-канале «Кремль. Новости».

До этого Додик обратился к главе российского МИД Сергею Лаврову с просьбой оказать содействие в закрытии аппарата высокого представителя Кристиана Шмидта через структуры ООН.

6 августа Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Боснии и Герцеговины аннулировала мандат главы Республики Сербской Милорада Додика и постановила провести досрочные выборы.

