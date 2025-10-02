Путин встретился с президентом Республики Сербской Додиком

В ответ Додик выразил благодарность и отметил своё удовольствие от участия в форуме. Он сказал, что впечатлён успехами России, напомнив о своём присутствии на Параде Победы 9 мая. Додик отметил, что двусторонние отношения между Россией и Республикой Сербской остаются стабильными, хорошими и стратегически важными. Он согласился с Путиным, что ситуация в регионе действительно сложная, но в этом есть и определённое оживление, так как «всегда есть чем заняться».