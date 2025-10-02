Путин предрек рост цены на нефть в случае выхода России с рынка

По заявлению президента России Владимира Путина, сделанному в ходе выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», исключение российской нефти с международного рынка спровоцирует немедленный и резкий скачок мировых цен на энергоносители.
Глава государства подчеркнул, что в такой ситуации стоимость барреля нефти моментально превысит отметку в 100 долларов. Путин напомнил, что РФ наряду с США и Саудовской Аравией входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти, и изъятие значительных российских объемов поставок неминуемо приведет к дестабилизации глобальной энергетической и экономической систем. При этом он констатировал, что негативные последствия подобного ценового шока в первую очередь ощутит на себе экономика европейских государств.
В заключение президент выразил уверенность, что потребности мирового рынка в энергоресурсах в любом случае будут удовлетворены, во многом благодаря работе специалистов топливно-энергетического комплекса, чей труд крайне важен для всей мировой экономики.
