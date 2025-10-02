Путин поддержал важного союзника в Европе в разгар кризиса

Президент Владимир Путин отметил непростую ситуацию в Республике Сербской.
Президент Владимир Путин поддержал одного из последних союзников России в Европе. На встрече в Сочи 2 октября с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком он заявил, что отношения между странами продолжают развиваться. Как объяснила URA.RU главный научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова, Республика переживает острый политический кризис из-за давления Евросоюза и БиГ, которые не хотят признавать ее независимость, но Москва подставила братское плечо.
«Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях валдайского клуба в Сочи. Совсем недавно вы отмечали праздник — День сербского единства, 15 сентября. Я хочу вас поздравить. Знаю, что ситуация в вашей стране, в регионе предельно непростая, можно сказать, сложная», — сказал Путин.
Путин попросил Додика рассказать о ситуации в Республике СербскойФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Российский лидер добавил, что ему было бы интересно послушать оценки Додика о ситуации в республике. При этом Путин подчеркнул, что его собеседник очень многое делает для выстраивания сотрудничества с Москвой.
В свою очередь Додик отметил, что рад возможности обсудить хорошие, стабильные, стратегические двусторонние отношения. «Согласен с вами, что у нас (в стране, — Прим. Ред.) ситуация сложная», — заявил президент Республики Сербской. Он также поблагодарил Путина за возможность принять участие в заседании клуба «Валдай».
Путин общается с сербским лидером регулярно. Прошлая их встреча состоялась 1 апреля, годом ранее они встречались трижды.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Он был прав": Додик вспомнил пророческое предупреждение Путина Европе.
Их новая встреча прошла на фоне напряженной политической обстановки в республике. В феврале боснийский суд приговорил Додика к году тюрьмы (позднее приговор заменили на штраф) из-за того, что тот не исполнял решения верховного представителя по БиГ, контролирующего исполнение Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец войне в БиГ. Сейчас этот пост занимает немец Кристиан Шмидт. В начале августа ЦИК БиГ объявил о лишении Додика мандата президента.
Додик отказался покидать пост президента. 4 сентября он пригрозил объявить независимость Республики Сербской, если на нее будут продолжать оказывать давление.
25 октября пройдет референдум о доверии ДодикуФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Парламент Республики Сербской назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.
Вопрос на референдуме весьма красноречиво описывает ситуацию. Он сформулирован так: «Принимаете ли вы решения невыбранного иностранца Кристиана Шмидта и постановления неконституционного суда БиГ, вынесенные против президента Республики Сербской, а также решение избирательной комиссии БиГ об отзыве мандата у президента Республики Сербской?».
Республика Сербская 30 лет жила как составная часть БиГ, но прежние нормы и законы устарели, республика стала очень самостоятельным государственным образованием, пояснила Елена Гуськова. Додик считает, что дальше есть два пути: объединиться с Сербией или сделать Республику Сербскую независимой страной, добавила собеседница URA.RU. По ее словам, эти процессы происходят из-за давления со стороны Европы и постоянного желания центральной власти в Сараеве — столице БиГ — полностью подчинить Республику.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРаскрыт циничный план НАТО по Сербии.
«Россия всегда поддерживала Додика и прежних президентов Республики Сербской. Сербы проявляют свое упрямство на фоне сербофобии и русофобии со стороны Европы. Уверена, что люди поддержат Додика на референдуме. Он считает, что настало время задуматься о своих интересах, возможной независимости. У республики есть для этого силы, воевать никто не хочет, это можно сделать мирным путем. Встреча с Путиным — большая поддержка, республике нужна защита. Когда за спиной Россия, нападки на Республику Сербскую уже не выглядят столь серьезными», — полагает Гуськова.