Путин поддержал важного союзника в Европе в разгар кризиса

«Россия всегда поддерживала Додика и прежних президентов Республики Сербской. Сербы проявляют свое упрямство на фоне сербофобии и русофобии со стороны Европы. Уверена, что люди поддержат Додика на референдуме. Он считает, что настало время задуматься о своих интересах, возможной независимости. У республики есть для этого силы, воевать никто не хочет, это можно сделать мирным путем. Встреча с Путиным — большая поддержка, республике нужна защита. Когда за спиной Россия, нападки на Республику Сербскую уже не выглядят столь серьезными», — полагает Гуськова.