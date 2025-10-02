Ричмонд
СМИ: американские власти годами тайно поддерживали производство беспилотников в Украине

Администрация Байдена выделила порядка $1,5 млрд на программы в сфере производства ракет и беспилотников, средства шли в том числе на поставки ключевых компонентов, которые Киев не производил. Байден проинформировал Владимира Зеленского об американских усилиях в этом направлении в ходе встречи в Вашингтоне в сентябре 2024 года.

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские власти на протяжении нескольких лет оказывают негласную поддержку производству беспилотников в Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию газеты The Wall Street Journal (WSJ).

По сведениям издания, еще после «провального контрнаступления Украины 2023 года» Джейк Салливан — помощник по национальной безопасности предыдущего президента США Джо Байдена — распорядился провести анализ разведданных, который показал, что дроны могут укрепить ВСУ. Администрация Байдена выделила порядка $1,5 млрд на программы в сфере производства ракет и беспилотников, средства шли в том числе на поставки ключевых компонентов, которые Киев не производил. Байден проинформировал Владимира Зеленского об американских усилиях в этом направлении в ходе встречи в Вашингтоне в сентябре 2024 года.

На этой неделе, пишет издание, украинская делегация прибыла в Вашингтон для проработки соглашений с американскими властями относительно беспилотников. По сведениям газеты, окончательное заключение соглашений между Киевом и Вашингтоном может растянуться на несколько месяцев.

Ранее Зеленский заявил, что Киев хочет в ближайшее время заключить с Вашингтоном соглашения по закупке оружия и производству дронов. Позже посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, что переговоры по юридическому оформлению сотрудничества Украины и США в военно-промышленной сфере планируется начать 30 сентября. -0-

