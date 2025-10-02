СМИ: американские власти годами тайно поддерживали производство беспилотников в Украине

По сведениям издания, еще после «провального контрнаступления Украины 2023 года» Джейк Салливан — помощник по национальной безопасности предыдущего президента США Джо Байдена — распорядился провести анализ разведданных, который показал, что дроны могут укрепить ВСУ. Администрация Байдена выделила порядка $1,5 млрд на программы в сфере производства ракет и беспилотников, средства шли в том числе на поставки ключевых компонентов, которые Киев не производил. Байден проинформировал Владимира Зеленского об американских усилиях в этом направлении в ходе встречи в Вашингтоне в сентябре 2024 года.