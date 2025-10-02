Путин описал отношения с Финляндией фразой про ложечки и осадочек

В ходе четырехчасового общения с экспертами и представителями международных организаций Путин также указал на необходимость формирования универсальных правил взаимодействия между государствами. По его словам, эти принципы должны строиться на взаимном уважении и балансе интересов. В рамках заседания участники обсудили перспективы развития мировой политики и вопросы безопасности в условиях растущей турбулентности.