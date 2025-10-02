Путин раскрыл, где у России размещено ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» рассказал о размещении тактического ядерного оружия РФ и США за рубежом. По его словам, Россия располагает таким вооружением только на территории Белоруссии, в то время как США разместили свои боеголовки по всей Европе, в Турции и других странах. Об этом пишет ТАСС.
Путин подчеркнул, что российское тактическое ядерное оружие значительно мощнее бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки во Второй мировой войне. «Тактическое — оно в разы мощнее, чем то, что американцы сбросили когда-то на Японию», — отметил президент.
Кроме того, российский лидер заявил, что по количеству тактического ядерного оружия Россия превосходит США. В вопросах контроля над вооружениями с Вашингтоном, по его словам, предстоит разобраться с рядом важных аспектов.
Путин также сделал заявление о новом гиперзвуковом оружии России. По его словам, уже сейчас у России появилось много современных высокотехнологичных систем оружия, включая «Орешник», но может появиться новое оружие.