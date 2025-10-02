Путин раскрыл, где у России размещено ядерное оружие

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» рассказал о размещении тактического ядерного оружия РФ и США за рубежом. По его словам, Россия располагает таким вооружением только на территории Белоруссии, в то время как США разместили свои боеголовки по всей Европе, в Турции и других странах. Об этом пишет ТАСС.