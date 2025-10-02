В Турции заявили, что не собираются отказываться от российского газа

«Что касается Турции, мы не можем сказать нашим гражданам — “извините, газ закончился”. Безопасность поставок газа обеспечивается за счет обязательного использования этих источников газа без какой-либо дискриминации. Скоро зима, у нас есть определенные соглашения. Мы обязательно будем получать газ из всех источников в соответствии с ними — от России, Азербайджана, Ирана, Туркмении», — заявил Байрактар в интервью телеканалу CNN Türk.