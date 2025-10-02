Reuters назвал маловероятными поставки Украине ракет Tomahawk

Собеседники агентства усомнились в том, что планы поставок ВСУ ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км., реализуемы, пишет Reuters. Имеющиеся у США запасы предназначены для американских ВМС, американские военные часто используют их для атаки наземных целей. Как отметили источники, дефицита Tomahawk нет, но Киеву, скорее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.