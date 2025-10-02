Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа.
В официальном заявлении подчеркивается, что решение связано с действиями латиноамериканской республики, которая признала ряд украинских территорий частью Российской Федерации.
Поводом для разрыва стало признание Никарагуа Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами. Такой шаг украинская сторона расценила как грубое нарушение международного права и посягательство на её суверенитет и территориальную целостность.
Напомним, что ещё в 2014 году власти Никарагуа признали Крым и Севастополь частью России. Летом 2023 года президент страны Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, направили Владимиру Путину послание, выразив поддержку российской позиции и заявив о солидарности в противостоянии НАТО и украинскому неонацизму.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.