Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа

Причиной разрыва отношений стало признание новых российских регионов со стороны Никарагуа.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Украины объявило о разрыве дипломатических отношений с Никарагуа.

В официальном заявлении подчеркивается, что решение связано с действиями латиноамериканской республики, которая признала ряд украинских территорий частью Российской Федерации.

Поводом для разрыва стало признание Никарагуа Крыма, а также ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами. Такой шаг украинская сторона расценила как грубое нарушение международного права и посягательство на её суверенитет и территориальную целостность.

Напомним, что ещё в 2014 году власти Никарагуа признали Крым и Севастополь частью России. Летом 2023 года президент страны Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, направили Владимиру Путину послание, выразив поддержку российской позиции и заявив о солидарности в противостоянии НАТО и украинскому неонацизму.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл встречу с главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.

