Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа

Напомним, что ещё в 2014 году власти Никарагуа признали Крым и Севастополь частью России. Летом 2023 года президент страны Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо, направили Владимиру Путину послание, выразив поддержку российской позиции и заявив о солидарности в противостоянии НАТО и украинскому неонацизму.