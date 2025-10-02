СМИ: США могут в ближайшее время нанести удары по одной из стран

Официальный представитель пояснил, что непосредственным поводом для рассмотрения варианта с нанесением ударов по венесуэльской территории может послужить подтвержденная информация о том, что Каракас осуществляет переброску наркотиков в Соединенные Штаты морским или сухопутным путем. Таким образом, военная операция представляется одной из потенциальных мер в рамках более широкой кампании по борьбе с наркотрафиком.