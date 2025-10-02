СМИ: США могут в ближайшее время нанести удары по одной из стран

Согласно информации, распространенной изданием Semafor, администрация американского президента Дональда Трампа допускает возможность применения военной силы против Венесуэлы.
Как сообщает источник, ссылаясь на слова неназванного высокопоставленного чиновника из окружения Трампа, такие меры могут быть рассмотрены в контексте активизации усилий Вашингтона по противостоянию международным наркокартелям.
Официальный представитель пояснил, что непосредственным поводом для рассмотрения варианта с нанесением ударов по венесуэльской территории может послужить подтвержденная информация о том, что Каракас осуществляет переброску наркотиков в Соединенные Штаты морским или сухопутным путем. Таким образом, военная операция представляется одной из потенциальных мер в рамках более широкой кампании по борьбе с наркотрафиком.
Ранее сообщалось, что на Западе оценили вероятность поставок американских ракет Tomahawk Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.