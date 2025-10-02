NYT: Путин обратился к Европе во время выступления на «Валдае»

В период с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи проводится 22-е ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», который объединяет российских и зарубежных экспертов в сферах политики, экономики и международных отношений. В 2025 году центральной темой форума стало обсуждение процессов формирования многополярной системы международных отношений. В мероприятии участвуют 140 экспертов из более чем сорока стран.