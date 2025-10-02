Ричмонд
Трамп выразил уверенность, что конфликт в Украине будет в конечном счете урегулирован

Американский лидер вновь сделал акцент на том, что разрешение украинского кризиса оказалось осуществить намного сложнее, чем он предполагал. «Я думал, что это будет легко, но это оказалось сложно», — сказал Трамп.

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News выразил уверенность, что конфликт в Украине будет в конечном счете урегулирован. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы собираемся добиться мира в Газе, это было бы потрясающим достижением. Затем мы разрешим ситуацию с Россией и Украиной, каким-то образом мы этого добьемся», — сказал он.

Американский лидер вновь сделал акцент на том, что разрешение украинского кризиса оказалось осуществить намного сложнее, чем он предполагал. «Я думал, что это будет легко, но это оказалось сложно», — сказал Трамп. -0-

