Трамп выразил уверенность, что конфликт в Украине будет в конечном счете урегулирован

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News выразил уверенность, что конфликт в Украине будет в конечном счете урегулирован. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы собираемся добиться мира в Газе, это было бы потрясающим достижением. Затем мы разрешим ситуацию с Россией и Украиной, каким-то образом мы этого добьемся», — сказал он.
Американский лидер вновь сделал акцент на том, что разрешение украинского кризиса оказалось осуществить намного сложнее, чем он предполагал. «Я думал, что это будет легко, но это оказалось сложно», — сказал Трамп. -0-