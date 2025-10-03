В Чехии пройдут выборы в нижнюю палату парламента

Президент Чехии Петр Павел призвал 30 сентября сограждан к участию в выборах. Он заявил: «Многое будет зависеть от этих выборов. И это прежде всего из-за ухудшающейся ситуации в сфере безопасности в Европе и мире, а также из-за постепенной потери гарантий [безопасности], которые еще недавно казались несомненными. Поэтому мы нуждаемся в правительстве, которое и далее обеспечит нашей стране безопасность».