Число жертв мощного тайфуна «Буалой» во Вьетнаме возросло до 34 человек

Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. В результате сильного ветра и проливных дождей повреждены около 155 тыс. домов, без электричества остаются почти 2,7 млн домохозяйств, свыше 3 тыс. дорог оказались перекрыты. Уничтожены более 34 тыс. гектаров риса и других культур.