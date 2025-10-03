Число жертв мощного тайфуна «Буалой» во Вьетнаме возросло до 34 человек

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тайфун «Буалой», сопровождавшийся последующими наводнениями и оползнями, унес жизни 34 человек во Вьетнаме, еще 140 получили ранения. Об этом сообщает Казинформ.
По информации вьетнамского информационного агентства VNA, еще 20 человек числятся пропавшими без вести.
Стихия нанесла серьезный ущерб инфраструктуре. В результате сильного ветра и проливных дождей повреждены около 155 тыс. домов, без электричества остаются почти 2,7 млн домохозяйств, свыше 3 тыс. дорог оказались перекрыты. Уничтожены более 34 тыс. гектаров риса и других культур.
По предварительным оценкам, экономический ущерб составил 8,78 трлн вьетнамских донгов (около $333 млн).
Тайфун «Буалой» — десятый шторм, обрушившийся на регион в текущем году. -0-