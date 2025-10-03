Трамп рассказал о последствиях затяжного шатдауна

ВАШИНГТОН, 3 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу One America News заявил, что в случае затяжного шатдауна в США будут сокращены не только некоторые госслужащие, но и отдельные проекты, которые нравятся демократам.
«Могут быть увольнения, и это их (демократов — ред.) вина, а могут быть и другие вещи. Мы можем сократить проекты, которые им нужны, любимые проекты, и они будут сокращены навсегда», — сказал он на вопрос о действиях в случае затяжного шатдауна.
Американский президент добавил, что у него есть право проводить такие сокращения, однако он не хотел наступления шатдауна в стране.
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.Читать дальше