Одно судно с гуманитарной помощью флотилии «Сумуд» продолжает движение к берегам Газы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственное не перехваченное израильскими военными судно флотилии «Сумуд», направлявшейся с гуманитарной помощью населению палестинского сектора Газа, продолжает движение к берегам анклава. Об этом сообщил в эфире телеканала Al Jazeera представитель миссии, передает ТАСС.
«Израиль перехватил все корабли, кроме судна “Маринет”, которое все еще идет в сторону Газы», — сказал он.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ни одному судну из флотилии «Сумуд» не удалось войти в зону активных боевых действий или прорвать морскую блокаду сектора Газа. Однако, по ее данным, одна из входящих в миссию яхт держится в стороне. В ведомстве предупредили, что в случае попытки приблизиться она также будет остановлена.
Флотилия «Сумуд» отправилась от берегов Туниса в сторону Газы в середине сентября. В ее составе были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.
Вечером 1 октября израильские суда блокировали флотилию, когда та находилась в нескольких часах пути от Газы. Флотилия сообщила, что на ее корабли поднялись военнослужащие. По данным на утро 2 октября, Израиль перехватил 13 судов. Все задержанные суда не подчинились требованию Израиля сменить курс. Их обыскивают, после чего доставят в израильский порт и вышлют из страны.
Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД Израиля, активисты все эти предложения отвергли. -0-