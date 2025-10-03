Уточняется, что администрация Джо Байдена выделила около 1,5 млрд долларов на программы по производству ракет и БПЛА, в том числе на поставки важных компонентов, которые Украина не производит самостоятельно. Об этом Байден лично сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне в сентябре прошлого года.