Власти США уже на протяжении нескольких лет неофициально поддерживают производство беспилотников на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным источника, после неудачного контрнаступления Украины в 2023 году советник по национальной безопасности Джейк Салливан распорядился провести анализ разведданных, которые показали, что дроны могут значительно укрепить ВСУ.
Уточняется, что администрация Джо Байдена выделила около 1,5 млрд долларов на программы по производству ракет и БПЛА, в том числе на поставки важных компонентов, которые Украина не производит самостоятельно. Об этом Байден лично сообщил главе киевского режима Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне в сентябре прошлого года.
На этой неделе украинская делегация прибыла в Вашингтон для переговоров с американскими властями по вопросам сотрудничества в сфере беспилотников. WSJ отмечает, что окончательные соглашения могут быть подписаны только через несколько месяцев.
Напомним, в июле президент США Дональд Трамп во время разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что Вашингтон окажет Украине максимально возможную военную помощь.