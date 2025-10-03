Ричмонд
Турция сделала заявление по российскому газу

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар в своем интервью телеканалу CNN Türk заявил, что страна не намерена отказываться от поставок российского газа.

Он подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности и стабильности поставок для граждан является абсолютным приоритетом, особенно в преддверии зимнего сезона. Байрактар отметил, что Анкара будет в полном объеме выполнять условия существующих соглашений и продолжать закупать газ у всех своих поставщиков, без какой бы то ни было дискриминации.

В список этих ключевых партнеров, наряду с Россией, министр включил Азербайджан, Иран и Туркмению.

Ранее сообщалось, что в ЕС назвали Украину главной проблемой безопасности Европы.

