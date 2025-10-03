Путин вспомнил, как показывал Си Цзиньпину крейсер Аврора в Петербурге

«Мы поехали на катере, проезжаем мимо “Авроры”, он спрашивает: “О, это Аврора?” Я говорю: да, хочешь заедем? — и мы зашли», — поделился Путин, отметив, что такие моменты живого у диалога у лидеров случаются редко.
Глава государства признался, что был во многих странах мира, но почти ничего там не видел, ведь такие поездки проходят по определённому маршруту: аэропорт — самолёт — зал для мероприятий.
«Очень редко появляются моменты, когда с коллегой о чем-то сидишь и разговариваешь», — добавил российский президент.
Глава государства подчеркнул, что кроме Си Цзиньпина у него много комфортных собеседников, с которыми можно вести живую дискуссию, в том числе премьер Индии Нарендра Моди и другие глубокие и интересные люди на постсоветском пространстве.
Ранее Life.ru писал, что Путин назвал Си Цзиньпина своим другом и отметил доверительные отношения между ними. Президент России подчеркнул, что во время визита в Китай они обсуждали и перспективы восстановления российско-американских отношений.
