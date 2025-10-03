Ричмонд
Путин вспомнил, как показывал Си Цзиньпину крейсер Аврора в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин рассказал на «Валдае», как однажды показывал крейсер «Аврора» председателю КНР Си Цзиньпину во время его визита в Санкт-Петербург. По словам российского лидера, для китайского коллеги это было важно, и посещение стало частью живого, неформального общения.

Источник: Life.ru

«Мы поехали на катере, проезжаем мимо “Авроры”, он спрашивает: “О, это Аврора?” Я говорю: да, хочешь заедем? — и мы зашли», — поделился Путин, отметив, что такие моменты живого у диалога у лидеров случаются редко.

Глава государства признался, что был во многих странах мира, но почти ничего там не видел, ведь такие поездки проходят по определённому маршруту: аэропорт — самолёт — зал для мероприятий.

«Очень редко появляются моменты, когда с коллегой о чем-то сидишь и разговариваешь», — добавил российский президент.

Глава государства подчеркнул, что кроме Си Цзиньпина у него много комфортных собеседников, с которыми можно вести живую дискуссию, в том числе премьер Индии Нарендра Моди и другие глубокие и интересные люди на постсоветском пространстве.

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал Си Цзиньпина своим другом и отметил доверительные отношения между ними. Президент России подчеркнул, что во время визита в Китай они обсуждали и перспективы восстановления российско-американских отношений.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

