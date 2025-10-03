Все попытки диктовать миру что делать и как дышать терпят неудачу, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на сессии «Валдайского клуба». Он выразил уверенность, что в многополярном мире страны будут учитывать этот ошибочный опыт западной политики, особенно в отношении США.