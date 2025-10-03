Все попытки диктовать миру что делать и как дышать терпят неудачу, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на сессии «Валдайского клуба». Он выразил уверенность, что в многополярном мире страны будут учитывать этот ошибочный опыт западной политики, особенно в отношении США.
Путин продемонстрировал мировым лидерам пример защиты национальных интересов и переход к новой архитектуре международных отношений.
Вместе с тем российский лидер отказался давать рекомендации другим странам и попросил не проводить параллели между ним и императором.
В рамках своего выступления Путин также подчеркнул, что при исключении российской нефти с рынка цена за баррель может превысить 100 долларов.
