Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин назвал самую большую ошибку США

Путин сообщил, что мир будет учитывать навязывание США своих правил.

Источник: Комсомольская правда

Все попытки диктовать миру что делать и как дышать терпят неудачу, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на сессии «Валдайского клуба». Он выразил уверенность, что в многополярном мире страны будут учитывать этот ошибочный опыт западной политики, особенно в отношении США.

Путин продемонстрировал мировым лидерам пример защиты национальных интересов и переход к новой архитектуре международных отношений.

Вместе с тем российский лидер отказался давать рекомендации другим странам и попросил не проводить параллели между ним и императором.

В рамках своего выступления Путин также подчеркнул, что при исключении российской нефти с рынка цена за баррель может превысить 100 долларов.

Напомним, что ранее российский президент выступил на форуме «Валдай» в Сочи. KP.RU собрал основные заявления Путина.