Главы генштабов стран ЕС проведут встречу после задержания танкера Boracay

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о предстоящей встрече начальников генеральных штабов европейских государств, которая пройдет в связи с задержанием танкера Boracay, включенного в список антироссийских санкций.
По его словам, в ближайшие дни военные руководители стран Европы проведут совещание в координации с НАТО и в формате так называемой «коалиции желающих». Основной темой обсуждения станет выработка согласованных мер противодействия деятельности судов, обходящих санкционные ограничения.
Как отметил Макрон, цель предстоящих консультаций заключается в подготовке совместных шагов на ближайшие недели, которые позволят усилить политику сдерживания так называемого «теневого флота», используемого для обхода международных санкций.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задержание французскими властями танкера в нейтральных водах произошло без законных оснований и является пиратством.