ЦБ: Международные резервы РФ достигли рекордных $713,3 млрд

Ранее сообщалось, что Банк России на предстоящем заседании 24 октября, вероятно, примет решение о снижении ключевой ставки на один процентный пункт — до уровня 16% годовых. Сентябрьское смягчение монетарной политики стало ожидаемым шагом на фоне ускоряющегося охлаждения экономики, снижения инфляционных рисков и зафиксированной в августе дефляции. Регулятор завершает цикл ужесточения кредитно-денежной политики и создаёт предпосылки для последовательного снижения стоимости заимствований в экономике.