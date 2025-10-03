Немецкий политик Нимайер: ФРГ попытается представить слова Путина как угрозу

Немецкие власти будут стремиться представить слова президента России Владимира Путина на форуме «Валдай» как угрозу, считает глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.
«Президент высказался очень прямолинейно. Он абсолютно логично говорит, что будет ответ на любые провокации. Но Берлин попробует исказить эти слова, представить как угрозу», — отметил Нимайер.
Кроме того, немецкий политик предполагает, что подобные заявления могут использоваться в Германии для того, чтобы ужесточить давление на внутреннюю оппозицию, вернуть призыв в армию и увеличить производство вооружений даже на гражданских предприятиях.
Что касается темы новых регионов, Нимайер интерпретирует заявления Путина как чёткое предупреждение Западу, что эти территории под контролем России останутся надолго. При этом, отмечает он, в Берлине этот факт будут осознавать, но публично признавать не станут.
Напомним, на международном форуме «Валдай» российский лидер Владимир Путин высказал свои взгляды на будущее Европы, вспомнив слова бывшего канцлера Германии Гельмута Коля.