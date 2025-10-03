Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал трибунала для генерала Владимира Шаманова

В ответ Кадыров подчеркнул, что «мы полноправные хозяева этой земли и отвечаем за свой народ». По его словам, все решения о переименовании принимались с учетом мнения всех национальностей, включая русских и казаков, и «направлены на сохранение порядка и уважения к подлинной истории». Глава Чечни добавил, что в Наурском и Шелковском районах построены церкви и дома для прихожан, созданы условия для совместной жизни разных национальностей и вероисповеданий.