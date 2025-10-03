Игры в дроны: Как в Европе раскручивают «русскую угрозу», чтобы тратиться на пушки, а не на масло

Первое, что нам надо знать: в Европе не запрещены полёты дронов. Да, есть нормы, но они очень вольные. Правила полётов на дронах в Европе унифицированы и зависят от веса и категории дрона. Нужно регистрировать все дроны от 250 г, соблюдать правила прямой видимости и ограничения высоты полёта (обычно до 150 м), а также избегать запретных зон (аэропорты, военные объекты, жилые районы). Для использования дронов в коммерческих целях, а также для полётов ночью или над людьми требуются специальные разрешения и страхование. Но, в отличие от наших ограничений, законы очень мягкие, а контроль слабый. Например, операторам рекомендуется использовать карты с обозначенными зонами ограничений, доступные на сайтах национальных регуляторов авиации, чтобы избежать нарушений. Представьте, что обычные подростки будут это делать — искать такую информацию? Да они даже не регистрируются.