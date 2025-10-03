Исчез мэр Киева Виталий Кличко

Ранее в СМИ появлялись слухи о напряжённых отношениях между Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации источников, мэр столицы пытается заручиться поддержкой союзников в противостоянии с главой государства. Кличко не раз критиковал Зеленского за чрезмерную концентрацию власти и публично выражал несогласие с некоторыми решениями президента.