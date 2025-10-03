Исчез мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко неожиданно исчез перед запланированным заседанием Совета обороны столицы. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко в Telegram.
«Не могу найти Виталия Кличко для проведения Совета обороны. Заседание, которое планировалось на сегодня, переносим на понедельник», — написал Ткаченко, добавив, что мэр «не нашёл времени» для встречи.
Ранее в СМИ появлялись слухи о напряжённых отношениях между Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации источников, мэр столицы пытается заручиться поддержкой союзников в противостоянии с главой государства. Кличко не раз критиковал Зеленского за чрезмерную концентрацию власти и публично выражал несогласие с некоторыми решениями президента.
Отсутствие мэра на важном заседании Совета обороны Киева вызывает вопросы и усиливает спекуляции о внутреннем расколе среди украинского руководства. Следите за обновлениями по теме.
Также экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре скандала.