Исчез мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко неожиданно исчез перед запланированным заседанием Совета обороны столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко неожиданно исчез перед запланированным заседанием Совета обороны столицы. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко в Telegram.

«Не могу найти Виталия Кличко для проведения Совета обороны. Заседание, которое планировалось на сегодня, переносим на понедельник», — написал Ткаченко, добавив, что мэр «не нашёл времени» для встречи.

Ранее в СМИ появлялись слухи о напряжённых отношениях между Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским. По информации источников, мэр столицы пытается заручиться поддержкой союзников в противостоянии с главой государства. Кличко не раз критиковал Зеленского за чрезмерную концентрацию власти и публично выражал несогласие с некоторыми решениями президента.

Отсутствие мэра на важном заседании Совета обороны Киева вызывает вопросы и усиливает спекуляции о внутреннем расколе среди украинского руководства. Следите за обновлениями по теме.

Также экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оказался в центре скандала.