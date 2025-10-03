Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за России

Министр уточнил, что в Киеве приняли такое решение в ответ на признание Никарагуа Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей частью Российской Федерации. По словам Сибиги, Украина считает такие действия недопустимыми и противоречащими международному праву.