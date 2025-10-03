Ричмонд
CNN Turk: Турция продолжит закупки природного газа у России

Трамп на встрече с Эрдоганом призвал Турцию остановить закупки российских энергоресурсов, но его призыв может остаться без ответа.

Источник: Комсомольская правда

Турция намерена продолжать закупки российского природного газа, несмотря на призывы США отказаться от импорта российских энергоносителей. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар в эфире CNN Turk.

«У нас есть соглашения с Россией. Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что газа нет», — подчеркнул министр.

Байрактар подчеркнул, что Турция должна получать газ из России, Азербайджана и Туркменистана и что импорт энергоносителей осуществляется с учётом потребностей страны.

Недавно президент США Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне с турецким лидером Тайипом Эрдоганом призвал Турцию прекратить закупки российских энергоресурсов.

Также известно о заявлении главы Белого дома, в котором он рассказал, что США будут убеждать европейские страны прекратить закупку нефти из России. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти внутри страны и снизить её стоимость.

