CNN Turk: Турция продолжит закупки природного газа у России

Также известно о заявлении главы Белого дома, в котором он рассказал, что США будут убеждать европейские страны прекратить закупку нефти из России. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены увеличить объемы добычи нефти внутри страны и снизить её стоимость.