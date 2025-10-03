Депутат Европарламента назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС

«(Владимира) Зеленского явно списали. Украина — проект неустойчивый. Это лишь вопрос времени, когда Россия выиграет этот конфликт. И не поможет даже то, что лидеры Европейского союза будут похищать российскую собственность, как последние воры. Вооружили Украину по уши, и сейчас этот военный монстр может обернуться против нас. Это сегодня является главной проблемой безопасности для будущего Европы», — написал политик в Telegram-канале.