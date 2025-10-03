Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Европарламента назвал Украину главной проблемой для безопасности ЕС

«Вооружили Украину по уши, и сейчас этот военный монстр может обернуться против нас. Это сегодня является главной проблемой безопасности для будущего Европы», — написал политик в Telegram-канале.

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самой большой проблемой для безопасности Европы является Украина, считает депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. Об этом передает РИА Новости.

«(Владимира) Зеленского явно списали. Украина — проект неустойчивый. Это лишь вопрос времени, когда Россия выиграет этот конфликт. И не поможет даже то, что лидеры Европейского союза будут похищать российскую собственность, как последние воры. Вооружили Украину по уши, и сейчас этот военный монстр может обернуться против нас. Это сегодня является главной проблемой безопасности для будущего Европы», — написал политик в Telegram-канале.

Он сравнил Украину с Франкенштейном и задался вопросом о том, кто его остановит. -0-