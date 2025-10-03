Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Финляндией и Швецией

Отвечая на вопрос о вступлении этих стран в НАТО, российский лидер выразил согласие на нормализацию диалога, однако отметил, что ситуация в корне изменилась, и последствия принятых решений остались. Охарактеризовав расширение альянса как «нагнетание стабильности», Путин подчеркнул, что этот шаг не повысил безопасность самих Финляндии и Швеции, а, напротив, создал угрозу для стратегической стабильности в регионе.