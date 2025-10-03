Ричмонд
Путин заявил о готовности России восстановить отношения с Финляндией и Швецией

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай, заявил о готовности Москвы к восстановлению отношений с Финляндией и Швецией при наличии соответствующей инициативы с их стороны.

Отвечая на вопрос о вступлении этих стран в НАТО, российский лидер выразил согласие на нормализацию диалога, однако отметил, что ситуация в корне изменилась, и последствия принятых решений остались. Охарактеризовав расширение альянса как «нагнетание стабильности», Путин подчеркнул, что этот шаг не повысил безопасность самих Финляндии и Швеции, а, напротив, создал угрозу для стратегической стабильности в регионе.

«Так что, мы будем работать, конечно, нормально. Значит, если захотят как-то выстраивать и восстанавливать отношения, мы не против. Мы согласны. Но ситуация, конечно, поменялась. Ложечки нашлись, а вот осадочек остался», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин предрек рост цены на нефть в случае выхода России с рынка.

