Постпреды стран ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит «репарации». При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Фон дер Ляйен 19 сентября также представила предложения по 19-му пакету европейских антироссийских санкций, которые, в частности, должны включить запрет на импорт в ЕС СПГ из России с начала 2027 года.