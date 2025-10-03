В ВОЗ заявили, что ни одна больница в Газе не функционирует полноценно

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее 14 больниц в настоящее время продолжают работать на территории сектора Газа, при этом ни одна из них не функционирует в полной мере. Об этом заявил во время брифинга для журналистов представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Рик Пиперкорн, передает ТАСС.