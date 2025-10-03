Ричмонд
В ВОЗ заявили, что ни одна больница в Газе не функционирует полноценно

«В настоящее время менее 14, полагаю, что 12 или 13 из 36 больниц функционируют частично, — сказал представитель ведомства. — Ни одна из них не функционирует полноценно, несмотря на усилия ВОЗ».

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менее 14 больниц в настоящее время продолжают работать на территории сектора Газа, при этом ни одна из них не функционирует в полной мере. Об этом заявил во время брифинга для журналистов представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях Рик Пиперкорн, передает ТАСС.

«В настоящее время менее 14, полагаю, что 12 или 13 из 36 больниц функционируют частично, — сказал он. — Ни одна из них не функционирует полноценно, несмотря на усилия ВОЗ».

Согласно данным Минздрава Газы, с момента начала военных действий 7 октября 2023 года в анклаве погибли свыше 66 тыс. палестинцев, более 168 тыс. пострадали.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступательной операции в городе Газа с целью окончательного разгрома радикального палестинского движения ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. 1 октября министр обороны Исраэль Кац заявил, что все те, кто еще не выехал из Газы, будут считаться террористами. -0-

