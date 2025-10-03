Украину могут оставить без «Томагавков», но в США уже ищут другие пути вооружить ВСУ

Вашингтонская администрация вряд ли примет решение передать Украине ракеты Tomahawk, однако возможны поставки других боеприпасов большой дальности через европейских союзников. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации источников, желание администрации президента США Дональда Трампа отправить Украине ракеты большой дальности Tomahawk «может оказаться неосуществимым, поскольку имеющиеся запасы предназначены для ВМС США и других нужд».
При этом, как отмечается, «вызваны сомнения по поводу целесообразности передачи Киеву крылатых ракет с дальностью полёта около 2,5 тыс. км».
«Американский чиновник подчеркнул, что этих надёжных вооружений достаточно, они часто используются для ударов по наземным целям, — при этом намекая, что Украине могут предоставить ракеты меньшей дальности», — говорится в публикации.
Кроме того, источник сообщил, что США могут рассмотреть вариант разрешения европейским союзникам закупать другое вооружение большой дальности для последующей передачи Украине, однако ракеты Tomahawk, скорее всего, не войдут в этот список.
По мнению обозревателей издания Respon Siblestatecraft, обсуждения о возможной передаче Украине являются признаком отчаяния. Киев не располагает необходимыми техническими средствами для запуска таких ракет.