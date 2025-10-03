Французских военных призвали быть готовыми к немедленному вступлению в бой

Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил о необходимости приведения армии в состояние повышенной боевой готовности. По его словам, вооружённые силы должны быть способны вступить в бой в любой момент, включая ближайшее время.
Как отмечает издание, эта идея является ключевой в подходе генерала. Шилль подчеркнул, что для достижения этой цели требуется всеобъемлющая модернизация, подразумевающая внедрение инноваций на всех уровнях, а также финансирование процесса «индустриализации» новых тактических концепций, успешно апробированных на практике. Главной задачей он назвал быстрое реагирование на изменения, которые демонстрирует конфликт на Украине.
Особое внимание начальник штаба уделил теме роботизации, назвав её неизбежной. Согласно публикации, французская армия уже ведёт активную подготовку операторов дронов и обучает военных самостоятельно изготавливать беспилотники с помощью 3D-печати. В числе нововведений — размещение на крышах бронетранспортёров Griffon роя из шести-восьми БПЛА. Параллельно с этим армия воссоздаёт артиллерийскую бригаду, которая объединит все средства огневой поддержки дальнего радиуса действия: реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и тактические беспилотники.
Кроме того, Шилль анонсировал ответные меры на совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025». Франция примет участие в масштабных манёврах НАТО «Dacian Fall», которые пройдут осенью в Румынии.
