Владимир Путин провел встречу с Милорадом Додиком

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Российский лидер поприветствовал гостя и поздравил его с недавно прошедшим Днем сербского единства, который отмечался 15 сентября.
Путин подчеркнул, что Додик прилагает значительные усилия для укрепления сотрудничества и поддержания тесных связей между Республикой Сербской и Россией. По словам главы государства, это создает основу для развития двустороннего взаимодействия и доверительных отношений.
В свою очередь Додик выразил признательность за возможность участия в форуме и подчеркнул важность диалога с российской стороной. Он также напомнил, что в мае уже приезжал в Москву и присутствовал на Параде Победы, который, по его словам, произвел на него сильное впечатление.
Ранее Додик заявил, что он, а также члены его правящей партии СНСД, не станут участвовать в досрочных выборах президента республики, которые пройдут 23 ноября.