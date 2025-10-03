Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули на Капитолийский холм

Напомним, что скульптуру убрали 25 сентября. Тогда заявили, что статуя больше не может находиться на Капитолийском холме по причине разрешения, выданного службой национальных парков. Провокационная скульптура появилась в Вашингтоне 24 сентября. На ней Трамп и Эпштейн стоят, держась за руки и улыбаются друг другу.