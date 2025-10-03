Ричмонд
Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули на Капитолийский холм

Бронзовая статуя, на которой президент США Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн держатся за руки, вернулась на Капитолийский холм через неделю после демонтажа. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Источник: Life.ru

Во время демонтажа статуя претерпела повреждения. Работы по восстановлению скульптуры завершили, и теперь руки Трампа и Эпштейна снова соединены.

Напомним, что скульптуру убрали 25 сентября. Тогда заявили, что статуя больше не может находиться на Капитолийском холме по причине разрешения, выданного службой национальных парков. Провокационная скульптура появилась в Вашингтоне 24 сентября. На ней Трамп и Эпштейн стоят, держась за руки и улыбаются друг другу.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

