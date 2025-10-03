В Германии хотят вернуть обязательную службу в армии

Согласно информации, опубликованной газетой Bild со ссылкой на собственные источники, парламентский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) инициировал перенос рассмотрения в бундестаге нового законопроекта о добровольной военной службе.
Решение было принято на фоне заявления председателя ХДС Фридриха Мерца о том, что Германия более не живет в условиях мира, что актуализировало дискуссию о возможном возвращении обязательного призыва в бундесвер. Как сообщает издание, представители блока объяснили свою позицию тем, что в условиях текущих угроз предлагаемый законопроект является недостаточно проработанным и половинчатым.
Bild отмечает, что внутри правящей коалиции нарастают разногласия по этому вопросу. В то время как многие политики ХДС/ХСС выступают за законодательное закрепление возвращения всеобщей воинской обязанности, их партнеры по коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и министр обороны Борис Писториус — продолжают настаивать на сугубо добровольном принципе комплектования армии.
По данным таблоида, тактический замысел христианских демократов заключается в том, чтобы еще до официального внесения документа на рассмотрение парламента добиться от фракции СДПГ согласия на ужесточение законопроекта. На текущий момент, как сообщает Bild, социал-демократы вступили в переговоры, и рассмотрение инициативы может быть возобновлено уже на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что французских военных призвали быть готовыми к немедленному вступлению в бой.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.