Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии хотят вернуть обязательную службу в армии

Согласно информации, опубликованной газетой Bild со ссылкой на собственные источники, парламентский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) инициировал перенос рассмотрения в бундестаге нового законопроекта о добровольной военной службе.

Согласно информации, опубликованной газетой Bild со ссылкой на собственные источники, парламентский блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) инициировал перенос рассмотрения в бундестаге нового законопроекта о добровольной военной службе.

Решение было принято на фоне заявления председателя ХДС Фридриха Мерца о том, что Германия более не живет в условиях мира, что актуализировало дискуссию о возможном возвращении обязательного призыва в бундесвер. Как сообщает издание, представители блока объяснили свою позицию тем, что в условиях текущих угроз предлагаемый законопроект является недостаточно проработанным и половинчатым.

Bild отмечает, что внутри правящей коалиции нарастают разногласия по этому вопросу. В то время как многие политики ХДС/ХСС выступают за законодательное закрепление возвращения всеобщей воинской обязанности, их партнеры по коалиции — Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и министр обороны Борис Писториус — продолжают настаивать на сугубо добровольном принципе комплектования армии.

По данным таблоида, тактический замысел христианских демократов заключается в том, чтобы еще до официального внесения документа на рассмотрение парламента добиться от фракции СДПГ согласия на ужесточение законопроекта. На текущий момент, как сообщает Bild, социал-демократы вступили в переговоры, и рассмотрение инициативы может быть возобновлено уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что французских военных призвали быть готовыми к немедленному вступлению в бой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше