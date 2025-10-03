Мировые СМИ оценили выступление Путина на «Валдае»

Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что ответ России на милитаризацию Европы будет очень убедительным. Он добавил, что это будет «именно ответ», подчеркнув, что Россия никогда не инициировала военное противостояние. Путин пошутил, что больше не будет запускать дроны — ни в Данию, ни во Францию, ни еще куда-либо, куда они долетают. Российский лидер также объяснил стремление США запретить покупать российские энергоносители другим странам, несмотря на то, что Вашингтон продолжает их импорт, латинским выражением «Что позволено Юпитеру, не позволено быку».