WSJ: сенаторы требуют от Пентагона обосновать удары по судам в Карибском море

По данным агентства Reuters, 19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Кроме того, сообщалось о переброске США атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих в регион. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.