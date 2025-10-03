Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал удары украинских боевиков по Запорожской АЭС (ЗАЭС) «опасной игрой», которая может привести к зеркальному ответу со стороны России.
«Это опасная игра, и на той стороне люди тоже должны понимать: если они будут с этим играть так опасно, у них есть еще работающие электростанции на их стороне. Что нам мешает отвечать зеркально? Пусть задумаются над этим», — предупредил президент.
Путин отметил, что Украина целится по территориям вокруг ЗАЭС, в частности, по учебному центру станции и линиям электропередачи, от которых зависит питание АЭС. В настоящий момент ЗАЭС питается от дизель-генераторов, и, по словам президента, электроснабжение надежно.
Последний обстрел 23 сентября повредил последнюю линию внешнего энергоснабжения ЗАЭС, переведённую на питание от дизель-генераторов. Это уже десятый подобный инцидент с начала конфликта. При падении беспилотника около Курской атомной электростанции (АЭС) поврежден трансформатор собственных нужд, из-за чего третий блок разгрузили на 50%.
Недавно глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в воскресенье, 24 августа, уничтожили десять беспилотников украинской армии над портом Усть-Луга. При этом обломки одного из дронов привели к возгоранию на терминале «Новатэк».
Ранее стало известно, что в Купянске Харьковской области российские военные получили от украинских сил с помощью беспилотника координаты расположения 15-й бригады ВСУ «Кара-Даг». Эта бригада также служила заградотрядом для украинских бойцов, пытавшихся покинуть передовую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы.
Российские военные выяснили, что в указанном районе также находятся недавно переброшенные подразделения 19-го центра спецназа Украины. По переданным координатам российская авиация нанесла удары фугасными авиационными бомбами (ФАБ).
Собеседник агентства отметил, что историй с переданными украинскими военными координатами заградотрядов становится все больше.