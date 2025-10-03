Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Ниинистё

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о своих отношениях с бывшим руководителем Финляндии Саули Ниинистё. Он отметил, что они играли в хоккей вместе.

Источник: Life.ru

«У нас добрые с ним отношения были, мы в хоккей вместе играли неоднократно», — сказал Путин.

Ранее президент России также заявил, что страна не против восстановления отношений с Финляндией, если финская сторона этого пожелает. При этом он добавил, что ситуация всё же изменилась и «осадочек» после вступления Хельсинки в НАТО остался.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше