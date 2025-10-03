Путин рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Ниинистё

«У нас добрые с ним отношения были, мы в хоккей вместе играли неоднократно», — сказал Путин.
Ранее президент России также заявил, что страна не против восстановления отношений с Финляндией, если финская сторона этого пожелает. При этом он добавил, что ситуация всё же изменилась и «осадочек» после вступления Хельсинки в НАТО остался.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше