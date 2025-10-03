В Госдуме предложили упростить процесс получения звания Ветеран труда

Миронов отметил, что по действующей системе звание присваивается после многоуровневой системы награждений, которая, по его словам, чрезмерно бюрократизирована. Он объяснил, что сначала работник должен получить одну из 17 ведомственных наград, таких как «Почетный металлург», «Почетный горняк» или «Почетный работник торговли». Затем, спустя три года, можно претендовать на медаль «Трудовая доблесть», и лишь после этого присваивается звание «Ветеран труда».