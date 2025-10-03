В Госдуме предложили упростить процесс получения звания Ветеран труда

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов направил главе Минпромторга Антону Алиханову письмо с предложением упростить процедуру присвоения звания «Ветеран труда» работникам промышленных предприятий. Текст обращения есть в распоряжении РИА Новости.
«Обращаюсь к Вам, уважаемый Антон Андреевич, с просьбой рассмотреть возможность оптимизации процедуры получения статуса “Ветеран труда” для работников отраслей промышленности, находящихся в ведении Минпромторга России», — говорится в тексте.
Миронов отметил, что по действующей системе звание присваивается после многоуровневой системы награждений, которая, по его словам, чрезмерно бюрократизирована. Он объяснил, что сначала работник должен получить одну из 17 ведомственных наград, таких как «Почетный металлург», «Почетный горняк» или «Почетный работник торговли». Затем, спустя три года, можно претендовать на медаль «Трудовая доблесть», и лишь после этого присваивается звание «Ветеран труда».
Политик выразил мнение, что такая система создает искусственные временные барьеры и ограничивает возможность достойного признания заслуг многих работников.
Недавно в России предложили вернуть звание «Ветеран труда» без отмены прежних наград.