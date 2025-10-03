Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что 3 октября отмечается 35-летие формального объединения Германии, закрепленного Договором об установлении единства 1990 года.
Однако Захарова подчеркнула, что современная ФРГ обладает лишь иллюзорным суверенитетом — разделенные ГДР и ФРГ были более самостоятельны, чем нынешняя Германия, которая до сих пор не имеет полноценной конституции.
«Тогда нам действительно казалось, что за разделявшие эти два события 45 лет немцы извлекли для себя исчерпывающий исторический урок и заслужили право на суверенитет в статусе единого государства. Жаль, что проверки на зрелость единая Германия не выдержала», — написала Захарова в Telegram-канале.
При этом дипломат также подчеркнула, что воссоединение Германии, разделенной после Второй мировой войны усилиями западных союзников, стало возможным по окончании холодной войны благодаря последовательной и твердой позиции Советского Союза, который изначально занимал линию на сохранение немецкого единства.
Захарова также акцентировала, что за 35 лет воссоединения восточные земли потеряли почти 5 миллионов жителей — численность населения упала с 17 до 12,4 млн.
Накануне Захарова заявила, что конфликт России с западными странами изменился и перешел в иную стадию, отличную от холодной войны.