Путин провёл переговоры с Додиком на сессии клуба Валдай

Путин провёл переговоры с Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Республикой Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике, строительстве и образовании.
Это уже третья встреча лидеров в текущем году — предыдущие состоялись в Москве в мае во время мероприятий к 80-летию Победы и в апреле в Кремле.
А на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин затронул тему отношений РФ с Финляндией. Президент России заявил, что страна не против восстановления отношений с Хельсинки, если финская сторона этого пожелает. Также глава РФ рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Саули Ниинистё.
