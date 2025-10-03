Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин провёл переговоры с Додиком на сессии клуба Валдай

Президент России Владимир Путин провёл в Сочи переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Встреча состоялась после пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай», где российский лидер выступил с докладом.

Источник: Life.ru

Путин провёл переговоры с Додиком. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между Россией и Республикой Сербской в политической, экономической и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике, строительстве и образовании.

Это уже третья встреча лидеров в текущем году — предыдущие состоялись в Москве в мае во время мероприятий к 80-летию Победы и в апреле в Кремле.

А на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин затронул тему отношений РФ с Финляндией. Президент России заявил, что страна не против восстановления отношений с Хельсинки, если финская сторона этого пожелает. Также глава РФ рассказал, как играл в хоккей с экс-президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.