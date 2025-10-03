Ричмонд
На Западе отреагировали на слова Путина о БПЛА в Европе

Ирландский журналист Чей Боуз в своей публикации в социальной сети X призвал европейскую общественность отнестись со всей серьезностью к заявлению президента России Владимира Путина.

Российский лидер ранее высказал мнение, что инциденты с беспилотниками на европейской территории на руку руководству Европейского союза. Боуз развил эту мысль, заявив, что предполагаемое «вторжение российских дронов» является фикцией, искусно используемой для оправдания роста военных расходов.

По мнению журналиста, этот факт должен быть очевиден для любого здравомыслящего человека в Европе.

Ранее сообщалось, что французских военных призвали быть готовыми к немедленному вступлению в бой.

